Paura a Cosenza, scoppia un grosso incendio su via degli Stadi – VIDEO

COSENZA – In tarda sera, intorno alle 21,00, un grosso incendio è divampato su via degli Stadi, nei pressi del supermercato Lidl a Cosenza. Quelle che erano flebili fiammelle si sono estese a misura di occhio in un campo di sterpaglie fino a propagarsi e a sprigionare una coltre di fumo nero. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Cosenza che stanno cercando di domare il rogo. Presente anche una pattuglia della polizia. Paura tra i residenti della zona che hanno allertato subito le forze dell’ordine. Al momento non si registrano danni a cose o persone. Si indaga sulla natura dell’incendio.

