Parco Robinson, Comune «animali trasferiti al parco acquatico per la pulizia straordinaria»

RENDE – Il Comune di Rende ha inteso chiarire alcuni aspetti in merito ai lavori in atto presso il laghetto del Parco Robinson e al riguardo “informa la cittadinanza che il mancato funzionamento della pompa di sollevamento acque, per cui il Comune di Rende ha già provveduto alla riparazione (con Determinazione Dirigenziale n. 743 del 10/05/2024), ha prodotto una riduzione del volume di acqua del laghetto del parco, facendo emergere la necessità di dover procedere ad un intervento di pulizia straordinaria della vasca con l’asportazione dei fanghi. Operazione che non viene presumibilmente effettuata da anni”.

“A tal fine – spiegano dal Comune – si è operato con un primo trasferimento degli animali palmipedi presenti presso il parco acquatico e con la caratterizzazione dell’acqua presente nel laghetto.

Le operazioni in corso di programmazione e svolgimento da parte del Settore competente sono di aspirazione dell’acqua residua e convogliamento in fognatura a seguito di caratterizzazione. Poi il contestuale trasferimento di pesci e tartarughe presso il laghetto del parco acquatico per mezzo delle guardie ecozoofile; la caratterizzazione dei fanghi residui e la rimozione e lo smaltimento di questi in un impianto autorizzato. Ancora si procede alla pulizia della superficie della vasca con acido ipocloridico e a conclusione di tali operazioni entro il 30 giugno è previsto il riempimento e il reintegro degli animali presenti entro il 7 luglio.