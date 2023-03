Ordine avvocati Cosenza: definito ufficio di presidenza, Nucci «abbiamo le migliori intenzioni»

COSENZA – Con l’elezione dell’avvocato Pierluca Bonofiglio alla vice presidenza del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Cosenza, è stato definito l’ufficio di presidenza, composto lo ricordiamo dalla presidente Ornella Nucci, dal segretario Andrea Borsani e dal tesoriere, Enrico Tenuta, questi ultimi con il neo vice presidente eletti nella lista De Luca.

Nel corso del primo consiglio inoltre, è stata nominata referente dell’organismo di composizione della crisi e la consigliera avvocato Ester Bernardo (Lista De Luca). Una riconferma la sua “perché – ha dichiarato la presidente Nucci – ha egregiamente svolto il suo lavoro in precedenza e potrà Certamente continuare a farlo anche durante questa consiliatura. Noi abbiamo le migliori intenzioni, chi vuol fare la caccia alle streghe la faccia pure – conclude la presidente Nucci – per noi il consiglio è in piena operatività e da oggi in avanti faremo il nostro lavoro al meglio”.