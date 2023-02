Omicidio a Cosenza, Gioffrè ucciso con 37 coltellate

pubblicità

COSENZA – Rocco Gioffrè è stato ucciso con 37 coltellate, alcune di punta altre di taglio. E’ quanto emerso dall’esame autoptico eseguito ieri sul corpo del pensionato di 76 anni, il cui cadavere è stato trovato domenica 19 febbraio nell’abitazione di via Montegrappa. Intanto è di ieri la decisione del Gup del tribunale di Cosenza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per Tiziana Mirabelli, 47enne, che proprio domenica si è recata dai carabinieri ed ha confessato di essere l’autrice del delitto.

Dall’autopsia sul corpo della vittima, disposta dalla Procura della Repubblica e svoltasi nel tardo pomeriggio di ieri, è emerso che i fendenti hanno raggiunto Gioffrè a torace, addome, spalle e nuca. Intanto per domani è in programma la visita in carcere del perito per verificare la compatibilità con quanto dichiarato dalla donna rispetto ad alcune ferite che ha su entrambi le mani.