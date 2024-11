“Noi Moderati verso la città unica, una sfida epocale per il futuro di Cosenza e Provincia”

- Advertisement -

COSENZA – Ieri mattina, nel Salone degli Stemmi della Provincia di Cosenza, si è svolto un partecipatissimo incontro per promuovere il “Sì” al referendum (che si terrà l’1 dicembre 2024) sulla creazione della città unica che unirà Cosenza, Rende e Castrolibero. L’evento, organizzato dal movimento Noi Moderati, ha riunito cittadini e rappresentanti del territorio per discutere di una delle trasformazioni più rilevanti nella storia recente dell’area urbana.

A presiedere l’incontro è stato Franco Pichierri, Commissario dell’area urbana di Cosenza, ha aperto il dibattito sottolineando l’importanza della fusione come occasione irripetibile per rafforzare il territorio e affrontare con maggiore efficacia le sfide future. Nel suo intervento, Pichierri ha illustrato come l’unione amministrativa delle tre realtà possa diventare un modello di modernità e innovazione, capace di migliorare sensibilmente la qualità della vita dei cittadini. Pichierri conclude con un appello accorato agli elettori affinché partecipino al referendum, dichiarando: “Una grande università significa sostenerla con una città forte”, rimarcando il legame tra il consolidamento dell’Università della Calabria e il rafforzamento dell’intero sistema territoriale.

Fulvio Campanaro, Commissario per la città di Cosenza, ha aggiunto che l’obiettivo primario della fusione è quello di tutelare l’interesse della collettività, che potrà beneficiare di vantaggi concreti, in particolare nel settore dei trasporti. “Teniamo all’interesse della collettività, favorendola proprio grazie ai vantaggi primari. Uno di questi sarebbe quello dei trasporti, che avranno grandissimi vantaggi”, ha sottolineato Campanaro, evidenziando come una gestione unificata possa migliorare l’efficienza e abbattere i costi.

Riccardo Rosa, Commissario Provinciale di Cosenza, ha definito il progetto una “battaglia epocale”. Rosa ha dichiarato: “Stiamo parlando della costruzione della seconda città della Calabria. Questo renderà la nostra provincia molto importante, non solo dal punto di vista demografico, ma su tutti i profili. Dal punto di vista della competitività delle imprese, dei servizi, e della capacità di attrarre investimenti, la Cosenza provincia del futuro renderà orgogliosi tutti gli abitanti del territorio.”

Nel corso dell’incontro, è emerso chiaramente come questa trasformazione potrebbe garantire un importante rilancio del territorio, non solo in termini di efficienza amministrativa ma anche per l’accesso a progetti di sostenibilità e innovazione. La fusione consentirà inoltre di ridurre i costi amministrativi e di destinare le risorse risparmiate al miglioramento di servizi essenziali, garantendo al contempo una transizione fiscale graduale per non gravare sui cittadini.

L’atmosfera che si è respirata nel Salone degli Stemmi è stata carica di entusiasmo e partecipazione. Numerosi cittadini hanno espresso il loro interesse per un progetto che potrebbe rappresentare un autentico punto di svolta per Cosenza, Rende e Castrolibero, aprendo le porte a un futuro più competitivo.

Il dibattito dopo numerosi interventi è stato concluso da Pierluigi Caputo, Vicepresidente della Regione Calabria e primo firmatario della proposta di legge che ha portato al referendum, il quale ha ribadito come questa fusione rappresenti un’occasione storica per l’intera area urbana.

L’incontro si è chiuso con un invito alla partecipazione attiva dei cittadini, incoraggiandoli a recarsi alle urne per votare “Sì” al referendum, un passo decisivo per costruire una comunità unita, moderna e capace di valorizzare pienamente le sue potenzialità.