Montalto Uffugo ricorda Patrizia Tenuta: il primo Memorial tra prevenzione e memoria

MONTALTO UFFUGO – Un’iniziativa per ricordare Patrizia Tenuta, scomparsa il 9 dicembre 2024 a causa di un tumore ovarico. Sabato 13 settembre, la città renderà omaggio alla sua memoria con una giornata all’insegna della prevenzione sanitaria, dello sport e della testimonianza. Il Memorial Patrizia Tenuta inizierà alle 15.00 presso la villetta comunale, dove sarà attivato uno spazio sanitario per effettuare gratuitamente il Pap Test, grazie alla presenza di medici specialisti.

Alle 16.00 partirà una maratona commemorativa, che collegherà simbolicamente la casa di Patrizia alla villetta comunale, punto di arrivo e luogo della riflessione collettiva. Momento centrale della giornata sarà il convegno sulla prevenzione oncologica femminile, previsto alle 18.00. Moderato dalla dott.ssa Elvira Sangineto, vedrà la partecipazione di esperti, del Sindaco di Montalto Uffugo, e della figlia di Patrizia, che porterà una toccante testimonianza personale. Una giornata per celebrare la sua memoria, ma soprattutto per lanciare un messaggio forte: la prevenzione può salvare la vita.