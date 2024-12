La “Lega del Filo d’Oro” apre una sede a Rende, Granata «sostenere questa attività»

- Advertisement -

RENDE – Rossano Bartoli è il Presidente della Lega del Filo d’Oro, un’organizzazione italiana che supporta le persone sordocieche e con disabilità multiple. Sotto la sua guida, la Lega del Filo d’Oro ha fatto notevoli progressi, tra cui l’inaugurazione di un nuovo Centro Nazionale nel 2023. Questo centro mira a fornire servizi di riabilitazione specializzati e a migliorare la qualità della vita dei suoi utenti.

Bartoli è stato riconosciuto a livello nazionale per il suo impegno. Nel 2022, il Presidente della Repubblica Italiana gli ha conferito il titolo di Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Il suo lavoro continua a influenzare positivamente molte vite, garantendo che le persone con disabilità sensoriali ricevano l’assistenza e il supporto necessari. A dirlo è il Presidente del Consorzio Valle Crati, Maximiliano Granata.

“Il Presidente Bartoli mi ha riferito – spiega Granata – che nel comune di Rende, a marzo 2025, verrà aperta la sede territoriale della lega del filo d’oro, un primo passo per il supporto per le persone sordocieche con disabilità multiple. Esprimo un sentito ringraziamento per l’attenzione della Lega del filo d’oro verso la nostra regione e noi come istituzioni, dobbiamo sostenere concretamente questa iniziativa importante per i cittadini calabresi”.

“Come è noto la sede del Consorzio Valle Crati è situata nel comune di Rende; nei prossimi giorni convocherò un consiglio d’amministrazione e chiederò un incontro con il presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto e l’assessore regionale alla disabilità, per avviare istituzionalmente le procedure previste per sostenere l’attività della Lega del filo d’oro e del Presidente Bartoli”.