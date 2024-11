Io Canto Generation, la giovane voce cosentina Cristina Fiorita questa sera si gioca la finale

- Advertisement -

COSENZA – Cristina Fiorita, ha solo 15 anni e una voce bellissima. Il suo percorso nel talent show “Io canto generation”, condotto da Gerry Scotti va avanti e quella di mercoledì scorso è stata una serata indimenticabile. Dopo i primi duetti che l’hanno vista al fianco del suo capitano Lola Ponce, la giovane artista si è finalmente presentata in semifinale con una performance che ha lasciato tutti senza parole.

Il viaggio di Cristina è iniziato con un brano che ha toccato le corde più profonde del cuore: “Notturno” di Mia Martini. Con una voce calda e intensa, ha interpretato il brano in modo straordinario, facendo rivivere l’emozione di una delle più grandi cantanti italiane. Ogni nota, ogni parola, sembrava scolpita nel profondo dell’anima, avvolgendo tutti in un abbraccio di sentimenti. L’atmosfera si è fatta carica di commozione e il pubblico ha risposto con una standing ovation, rendendo omaggio al potere evocativo della sua esibizione.

Ma non è finita qui. Cristina ha dato prova della sua versatilità, esibendosi in coppia con Mietta, portando sul palco “Primavera” di Marina Rei. Questo brano allegro e spensierato ha acceso l’energia della serata, trasformando il clima emotivo in un’esplosione di gioia e spensieratezza. I due artisti hanno saputo ricreare un momento di pura magia. Il pubblico non ha trattenuto il proprio entusiasmo, applaudendo e ballando sulle note del successo degli anni ottanta.

Jerry Scotti, visibilmente emozionato, non ha potuto nascondere la sua ammirazione per Cristina. Le sue parole di incoraggiamento e il suo stupore riflettevano il sentimento di tutti: Cristina non è solo un’artista, ma una vera e propria forza della natura, capace di emozionare e divertire in un colpo solo. La giuria, altrettanto colpita, ha manifestato il suo stupore di fronte a un talento che si diversifica e si evolve così brillantemente.

La semifinale di Cristina Fiorita non è stata solo una prova canora, ma un viaggio emozionale che ha rapito il cuore di tutti presenti. Con la sua capacità di trasmettere emozioni e allegria, ha dimostrato di essere un’artista completa, pronta a conquistare il mondo della musica.

Questa sera la finale

L’attesa per la finale è già palpabile. L’appuntamento è per questa sera, in prima serata, su Canale 5. Sarà eletto il vincitore della sfida canora tra i dodici giovani talenti rimasti in gara che si sfideranno uno contro l’altro per contendersi il trofeo della seconda edizione.

Ad accompagnare le emozionanti performance dei ragazzi ci saranno Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, che li hanno sostenuti durante tutto il percorso in veste di capisquadra. A decretare il vincitore del programma, sfida dopo sfida, sarà la super giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi e una rappresentanza di 100 componenti del pubblico in studio.

Il vincitore di Io Canto Generation si aggiudicherà un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnati dalla NYFA e grazie a R101 avrà, inoltre, la possibilità di registrare una cover. Nel corso della puntata, la speaker Chiara Tortorella, insieme alla giuria, assegnerà anche il premio tecnico di R101, radio ufficiale del talent. Dirige la live band il maestro Valeriano Chiaravalle.