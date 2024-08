Insegue un ladro dopo il furto della bici, aveva anche un cellulare rubato a Cosenza

ANCONA – Stava andando al lavoro in bicicletta, quando ha visto un giovane intento a rubare il suo mezzo e si è messo ad inseguirlo. E’ successo ieri, a Ferragosto, ad Ancona, in via Flaminia. Il proprietario è corso dietro al ladro, un 33enne di origine somala, che è stato poi costretto ad abbandonare poi il mezzo. Identificato è stato denunciato per ricettazione dalla polizia. E’ stato trovato infatti con un cellulare risultato rubato qualche giorno fa in Calabria, a Cosenza.

La pattuglia delle Volanti lo ha intercettato all’altezza della stazione ferroviaria. Il proprietario della bicicletta aveva chiamato il 112. Il 33enne è stato portato in questura dove è emerso che aveva con sé il telefonino risultato rubato.