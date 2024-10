Incidente a Settimo di Montalto Uffugo, in gravi condizioni una ragazza di 23 anni

MONTALTO UFFUGO – Un grave incidente stradale si è verificato ieri a Santa Maria di Settimo di Montalto Uffugo. Secondo i primi riscontri, una ragazza di 23 anni, alla guida di un’auto avrebbe perso il controllo della vettura finendo contro il muro di un’abitazione. La dinamica è in fase di accertamento. La giovane, soccorsa dai sanitari del 118, versa in gravi condizioni all’ospedale di Cosenza ed è ricoverata in Rianimazione. Numerosi in queste ore sui social, gli appelli a pregare per la giovane “perché possa vivere e riabbracciare i suoi cari”.

