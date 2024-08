Incendio a Zumpano: ancora focolai sparsi nell’area, l’ipotesi è che siano dolosi

COSENZA – Ore difficili ieri per i Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del vasto rogo che ha interessato, nel pomeriggio di ieri, la collina che sovrasta l’area commerciale di Zumpano. Questa mattina, nonostante il fronte fosse sotto controllo, erano ancora al lavoro diverse squadre e anche un elicottero per bonificare. Ma anche oggi, soprattutto cittadini e residenti nelle aree limitrofe ci segnalano la presenza di numerosi focolai, che però non sembrano tutti legati alla zona in cui ieri si è verificato il vasto incendio.

Si tratterebbe infatti di altri roghi che, secondo le prime ipotesi, potrebbero essere anche questi dolosi. “Qualcuno evidentemente si diverte con piccoli inneschi nelle zone circostanti” scrive un cittadino alla nostra redazione. Sono in corso le verifiche da parte dei vigili del fuoco. “Spengono da una parte e stranamente il fuoco riprende dal lato opposto”, sottolinea una residente preoccupata “è evidente che questa è la mano di qualcuno”.