Incendio a Zumpano: ripristinata la linea elettrica, in sicurezza la base dell’elisoccorso

ZUMPANO (CS) – Una nottata difficile per i vigili del fuoco e i residenti di Zumpano dove ieri un vasto incendio ha divorato la collina che sovrasta l’area commerciale. Ripristinata, secondo quanto si apprende, la linea elettrica e anche la base dell’elisoccorso alle Cannuzze, torna ad essere operativa. L’elicottero che ieri, per motivi di sicurezza era stato trasferito è di rientro da Lamezia Terme. I vigili del fuoco hanno lavorato con non poche difficoltà per domare le fiamme.

Ieri erano stati fatti evacuare anche l’Ipercoop e il McDonald’s e le fiamme erano arrivate a lambire anche alcune abitazioni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma si sono registrati momenti di panico; molti residenti hanno visto le fiamme avvicinarsi alle proprie case. La situazione oggi, sembra essere in via di miglioramento.