Ilaria Mirabelli: raccolta fondi sospesa, famiglia «non possiamo accettare»

COSENZA – Ha superato in pochi giorni 7mila euro la raccolta fondi che era stata avviata sulla piattaforma Gofoundme per “sostenere le spese legali sul caso aperto per la morte di Ilaria Mirabelli”. Nonostante l’appello a firma de “La famiglia di Ilaria Mirabelli“, alla quale in poco tempo hanno contribuito in tanti, l’avvocato Guido Siciliano, legale dei congiunti della giovane vittima è intervenuto a nome della madre e della sorella di Ilaria precisando che le due donne «non accettano fondi» e che, oltre a ringraziare quanti hanno contribuito con la loro generosità, sosterranno le spese legali autonomamente.

Intanto, sul piano delle indagini, venerdì 20 settembre sarà eseguito un accertamento tecnico irripetibile sulla Volkswagen Up sulla quale Ilaria viaggiava insieme a Mario Molinari, che sarà svolto dall’ingegnere Fausto Carelli Basile alla presenza di tutti i consulenti incaricati dalle rispettive parti.