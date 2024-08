Il Piccolo Coro del Teatro Rendano eccelle ad Arezzo e riceve il Gran Premio Corale Italiano

COSENZA – “Sono particolarmente lieto di apprendere del nuovo importante riconoscimento pervenuto al Piccolo Coro del Tetro Rendano dal Gran Premio Corale Italiano svoltosi nei giorni scorso ad Arezzo”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: ” Ai nostri giovanissimi cantori ed al Maestro Maria Carmela Ranieri, che li guida in maniera esemplare, con passione e professionalità, rivolgo i miei più calorosi ed affettuosi complimenti, anche a nome dell’intera Amministrazione Comunale. Il Piccolo Coro del Rendano ha rappresentato l’intera città di Cosenza ed anche tutto il Mezzogiorno, essendo l’unico coro presente da Roma in giù, e ciò è un vanto in più per noi tutti, cosentini e calabresi. Il Gran Premio Corale Italiano è, infatti, una manifestazione prestigiosa che, nata nel 1952, è il più antico festival internazionale d’Europa dedicato alla musica corale. Il concorso si è svolto presso l’Auditorium Guido d’Arezzo ed i nostri giovani e talentuosi artisti hanno conquistato, davanti ad un pubblico entusiasta, il “Premio Speciale per il Miglior Programma” presentato, distinguendosi per l’eterogeneità del repertorio e per la delicatezza nell’esecuzione “Nei prossimi giorni sarà un piacere per me – conclude il sindaco Franz Caruso – ricevere a Palazzo dei Bruzi il Piccolo Coro del Teatro Rendano e Maria Carmela Ranieri per co

