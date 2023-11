COSENZA – Maggiore produttività, erogazione dei servizi ed efficienza della macchina amministrativa. Grazie all’attuazione delle procedure di assunzione previste dal programma triennale e inserite all’interno del documento contabile di programmazione, il comune di Cosenza, ridotto ad oggi a poco più di 200 figure, potrà assumere e stabilizzare nei prossimi tre anni quasi 140 tra dipendenti e dirigenti, che andranno ad aumentare e migliorare la qualità dei servizi offerti al cittadino dopo anni di magra.

Nuove assunzioni e stabilizzazioni in Comune

All’interno del bilancio di previsione, approvato a metà ottobre, è stata inserita la fase attuativa del programma triennale delle assunzioni. Questo consentirà al Comune di Cosenza di poter chiedere alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (la Cosfel) l’autorizzazione ad attivare tutte le procedure concorsuali per poter assumere, da qui fino al 2025, nuovo personale e rinnovare gli organici dei dipendenti.

Nei prossimi tre anni il Comune di Cosenza potrà utilizzare bandi di mobilità e diverse procedure di concorso per assumere e stabilizzare 137 figure professionali e diversificate in diversi settori tra contratti a tempo indeterminato e determinato: operatori con licenza media e con il diploma, professionisti con laurea e figure dirigenziali. Saranno assunti profili amministrativi e contabili, informatici e tecnici, esecutore dei servizi cimiteriali/custode, esecutori amministrativi, autisti e cerimoniere. Sarà finalmente rinforzato anche il comparto della polizia locale con 12 nuove assunzioni. In totale ci saranno 117 ingressi nel 2023, 18 nel 2024 e 2 ne 205.

Il nuovo piano di assunzioni 2023/2025

Nel triennio 2020/2022 sono state 195 le unità che hanno cessato il servizio (pensionamento, inabilità, decesso, quota 100 ecc…): 80 nell’anno 2020, 57 nel 2021 e 58 nel 2022. Le assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2020/2022 sono state pari a zero se si escludono 2 stabilizzazioni di personale ex LPU/LSU. Tutto cambia nel triennio 2023/2025 dove sono previste 137 tra nuove assunzioni (quasi tutte nei prossimi due anni), trasformazioni di contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno a tempo indeterminato, progressioni verticali e assunzioni a tempo determinato, con una spesa complessiva lorda di € 4.123.848,58938. Nella delibera di Giunta sono previste anche 40 assunzioni a tempo determinato (per trentasei mesi) con selezione esterna nell’Ambito territoriale n. 1 di Cosenza – Ufficio del Piano Sociale.

Assunzioni a tempo indeterminato 2023/2025

Dirigente: 3 posti a tempo pieno tramite concorso esterno

*Anno 2024

Area dei Funzionari ed incarichi di Elevata Qualificazione (ex Cat D.): 13 posti a tempo pieno per personale in Mobilità volontaria (ex art. 30 d lgs 165/2001) di cui: 8 profilo Amministrativo–Contabile e 5 profilo Tecnico

*Anno 2023

Area dei Funzionari (ex Cat. D): 13 posti a tempo pieno per personale già in servizio, tramite procedura comparativa

*Anno 2023

Area dei Funzionari (ex Cat. D): 20 posti a tempo parziale (50%) tramite concorso pubblico e utilizzo delle graduatorie

*Anno 2023

Area dei Funzionari (ex Cat. D): 1 posto per trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno

*Anno 2023

Area degli Istruttori (ex Cat. C): 8 posti a tempo pieno (Mobilità volontaria ex art. 30 dlgs 165/2001)

*Anno 2023

Area degli Istruttori (ex Cat. C): 13 posti a tempo pieno per personale già in servizio, tramite procedura comparativa

*Anno 2023

Area degli Istruttori (ex Cat. C) Polizia Locale: 12 posti a tempo parziale tramite concorso pubblico e utilizzo delle graduatorie

*Anno 2024

Area degli Istruttori (ex Cat. C): 2 posti per trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno

*Anno 2023

Area degli Istruttori (ex Cat. C): 20 posti a tempo parziale (50%) tramite concorso pubblico e utilizzo delle graduatorie

*Anno 2023

Area Operatori esperti (Ex Cat. B): 3 posti a tempo pieno L. 68/1999 Assunzioni in quota d’obbligo

*Anno 2023

Area Operatori esperti (Ex Cat. B): 6 posti a tempo pieno per personale già in servizio, tramite procedura comparativa

*Anno 2023

Area dei Funzionari ed incarichi di elevata Qualifica (ex Cat. D): 3 posti a tempo pieno per stabilizzazione PNRR DL n. 44/2023, art. 3 comma 5

*Anno 2024

Area dei Funzionari ed incarichi di elevata Qualifica (ex Cat. D): 2 posti a tempo pieno per stabilizzazione PNRR DL n. 44/2023, art. 3 comma 5

*Anno 2025

TOTALE: 125 assunzioni

——————————————————

Assunzioni a tempo determinato 2023/2024

Area dei Funzionari ed incarichi di Elevata Qualificazione (ex Cat D.): 3 posti a tempo pieno (Art. 90 tuel – art. 8 dl 13/2023)

*Anno 2023

Area dei Funzionari ed incarichi di Elevata Qualificazione (ex Cat D.): 3 posti a tempo part time (50%) Art. 90 tuel – art. 8 dl 13/2023)

*Anno 2023

Dirigenti: 6 posti per 3 unità qualifica dirigenziale profilo tecnico e 3 unità qualifica dirigenziale profilo amministrativo – contabile a tempo pieno

*Anno 2023

TOTALE: 12 assunzioni

———————————————————————

Il piano occupazionale del 2023

N.ro 13 Funzionari – Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione di cui n. 8 profilo Amministrativo – Contabile e n. 5 profilo Tecnico – ex Cat. D a tempo pieno con decorrenza non prima del 01/10/2023, reclutamento tramite mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 smi;

– n.ro 8 Istruttori – Area degli Istruttori di cui n. 6 con profilo amministrativo-contabile e n. 2 con profilo tecnico ex Cat. C a tempo pieno con decorrenza non prima del 01/10/2023, reclutamento tramite mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. 165/2001

smi;

– n.ro 3 Esecutori Area degli Operatori Esperti ex Cat B a tempo pieno di cui n. 1 profilo esecutore dei servizi cimiteriali/custode e n. 2 profilo esecutore amministrativo, con decorrenza non prima del 01/10/2023. Il posto con profilo esecutore servizi cimiteriali/ custode è riservato alle categorie protette art. 18 ex legge 68/99, i due posti con profilo di

esecutore amministrativo ai disabili di cui all’art.1 ex legge 68/99. Tutte le assunzioni in parola rientrano in quota d’obbligo e sono effettuate tramite il CPI con chiamata numerica.

– n.ro 6 Esecutori Area degli Operatori Esperti ex Cat B a tempo parziale 50% di cui n. 3 con profilo esecutore amministrativo, n. 2 profilo professionale autista e n. 1 profilo professionale tecnico specializzato, con decorrenza non prima del 01/12/2023. Reclutamento tramite selezione pubblica.

– n.ro 20 Funzionari – Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione di cui n. 3 profilo Funzionario Informatico, n. 1 profilo cerimoniere, n. 4 profilo Amministrativo, n. 5 profilo Contabile e n. 7 profilo Tecnico – ex Cat. D a tempo parziale 50% con decorrenza non prima del 01/12/2023, reclutamento tramite concorso pubblico/utilizzo graduatorie di altri enti;

– n.ro 20 Istruttori – Area degli Istruttori di cui n. 4 profilo Istruttore Informatico, n. 6 profilo Contabile, n. 5 profilo amministrativo e n. 5 profilo Tecnico – ex Cat. D a tempo parziale 50% con decorrenza non prima del 01/12/2023, reclutamento tramite concorso pubblico/utilizzo graduatorie di altri enti;

b) Trasformazione contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di:

– N. 1 unità Area degli Istruttori ex Cat. C profilo Istruttore di Polizia Locale incremento da 18 a 36 ore settimanali con decorrenza non prima del 01/10/2023;

– N. 1 unità Area degli Istruttori ex Cat. C1 profilo Istruttore amministrativo incremento orario da 21 a 36 ore settimanali con

decorrenza non prima del 01/10/2023;

– N. 1 unità Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione ex Cat. D1 profilo Funzionario amministrativo incremento orario da 19 a

36 ore settimanali con decorrenza non prima del 01/10/2023.

c) Progressioni verticali ART. 52 comma 1bis D. LGS. 165/2001 e smi di:

– N. 13 progressioni verticali dall’ Area degli Istruttori – ex Categoria C – all’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione ex categoria D

– N. 13 progressioni verticali dall’Area degli Operatori Esperti – ex Categoria B – all’ Area degli Istruttori ex categoria C

– N. 6 progressioni verticali dall’Area degli Operatori – ex Categoria A – all’Area degli Operatori Esperti ex categoria B