Gli studenti dell’Unical in missione internazionale nel Wisconsin per il programma Erasmus Traineeship

RENDE – Di rientro dallo Stato del Wisconsin negli Stati Uniti d’America gli studenti dell’Università della Calabria che hanno preso parte al programma Erasmus Traineeship, progetto dell’Unione Europea promosso dall’Area internazionalizzazione dell’Unical attraverso il proprio Consorzio G. R. E. A. T. , che permette a studenti universitari e neolaureati di svolgere un tirocinio in altri Paesi membri dell’Ue o di Paesi extra-europei che costituisce un’esperienza unica e altamente formativa non solo per arricchire il proprio bagaglio personale e professionale, ma anche per entrare nel mercato del lavoro nazionale e internazionale.

Le attività di stage nello Stato del Wisconsin sono state organizzate dalla società Siccorp International rappresentata dal presidente Vincent Ruffolo con sede a Recine Usa, imprenditore di origine calabrese già consigliere dei presidenti Usa Bill Clinton e George Bush, con il coordinamento scientifico del prof. Peppino De Rose, esperto in Politiche dell’Unione europea e mercati internazionali. Il percorso formativo ha visto impegnati gli studenti in attività di tirocinio e visite presso diverse aziende e le principali istituzioni che hanno sede nel Wisconsin, al fine di comprendere e ampliare la loro formazione sui processi di internazionalizzazione e di management nelle organizzazioni pubbliche e private degli Stati Uniti d’America. La sinergia messa in atto tra il presidente Vincent Ruffolo, l’area Internazionalizzazione dell’Università della Calabria, il cui responsabile è il dott. Gianpiero Barbuto e con l’apporto scientifico e le relazioni internazionali del prof. De Rose, ha permesso la strutturazione di un intenso programma di attività di alto spessore manageriale che ha ampliato il ventaglio di esperienze formative per i giovani studenti che si affacciano al mondo delle professioni internazionali.

Diverse le attività svolte e una serie di importanti incontri, visite istituzionali e aziendali, tra cui presso la sede del Governo del Wisconsin nella capitale Madison ricevuti dall’ufficio del senatore Tip McGuire, l’Università del Wisconsin e l’Università Parkside ricevuti dalla presidente Lyn Akey, il Comune di Kenosha ricevuti dal sindaco Dave Bogdala, l’Istituto del Commercio Estero Agenzia ICE di Chicago rappresentata dal direttore Marco Verna, di cui il prof. De Rose, tra i vari incarichi istituzionali, è anche tra i docenti accreditati della Faculty dell’ICE Agenzia.

Durante il periodo di permanenza sono state programmate attività di cooperazione nell’ambito delle associazioni culturali, di ricerca e best practices di formazione manageriale tra il Mezzogiorno d’Italia e gli Usa. Grazie a una programmazione mirata, gli studenti hanno avuto anche l’opportunità di confrontarsi con diversi esponenti del mondo economico e sociale della comunità di italiani in America, molti dei quali provenienti dalle regioni del Mezzogiorno e che ricoprono ruoli di primo piano a livello istituzionale e imprenditoriale. La delegazione ha avuto anche la possibilità di approfondire aspetti riguardanti la situazione politica degli Usa con le prossime elezioni che vede contrapposti i due candidati presidenti Donald Trump e Kamala Harris. Una iniziativa internazionale importante che colloca l’Università della Calabria a guida del rettore Nicola Leone tra gli atenei italiani con una forte propensione all’internazionalizzazione e interazione con i progetti internazionali e con gli strumenti finanziari dell’Unione europea.