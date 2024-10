Fusione Cosenza Rende Castrolibero, Antoniozzi: “Aspettiamo il Tar ma diciamo sì”

COSENZA – “È giusto attendere cosa dirà il Tar sul referendum anche perché dobbiamo sapere se potremo andare a votare ma in ogni caso continuiamo a dire si alla città unica. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. Saluto con piacere la nomina dell’on Giacomo Mancini a presidente del comitato per il Si del PD. Egli è un esponente di prestigio che è realmente convinto della fusione mentre mi pare che nella sinistra prevalga il no.

Sul resto abbiamo già detto e io penso che il referendum ci darà le risposte giuste. Se dovesse prevalere il si spero che il consiglio regionale capisca che non si può tenere Rende commissariata complessivamente per quattro anni. Io sono dell’idea che i cittadini siano sovrani e che se vincerà il sì bisognerà andare a votare subito ma non interferisco sulle competenze del consiglio regionale – conclude Antoniozzi”.