Furti a Cosenza e nell’hinterland, allarme per la banda della Mercedes bianca

COSENZA – Scavalcano cancelli ed entrano nelle abitazioni per compiere furti. Arrivano a bordo di una Mercedes di colore bianco, più volte segnalata dai cittadini alle forze dell’ordine. In un video che circola in rete, si vedono quattro persone arrivare a bordo dell’auto, e dopo il tentativo di forzare un cancello, scavalcano ed entrano in un piazzale per compiere l’ennesimo furto. Numerosi sarebbero i colpi messi a segno nell’hinterland cosentino.

I carabinieri invitano, qualora venisse avvistata l’auto, la cui targa non è mai la stessa, a contattare il 112. Numerose infatti sono state le segnalazioni arrivate da Montalto Uffugo, Rende, Castiglione Cosentino e anche da Lattarico e San Pietro in Guarano. I quattro soggetti entrano nelle case per rubare e i carabinieri sono al lavoro per individuarli.