Frasi offensive proiettate alle Invasioni, interlocuzione tra il sindaco e il questore

COSENZA – Il capogruppo PD in Consiglio Comunale Francesco Alimena interviene nella vicenda legata alla proiezione, sul muro della Palazzo della Provincia in piazza XV Marzo durante la prima serata di Invasioni di frasi non solo contro Giorgia Meloni ma anche contro lo stesso sindaco Franz Caruso di Cosenza. “Bene ha fatto il sindaco – ha dichiarato Alimena – ad interlocuire, nella giornata odierna, con il questore di Cosenza, affinché si possa rapidamente fare chiarezza su quanto avvenuto. Per quanto ci riguarda abbiamo fiducia che saranno individuati i responsabili del grave gesto”.

“Per il momento è troppo evidente che tale atto, ha voluto essere di disturbo, di provocazione a danno del festival “Invasioni”. Un atto rivolto tendente a ledere e inficiare il successo dell’ evento con oggettivo nocumento alla stessa immagine della amministrazione comunale. Nessuno può mettere in discussione questo dato: chi ha progettato ed eseguito questo dissacrabile gesto, non ha nulla a che fare né con l’organizzazione e né con la sinistra. È evidente dunque che la strumentalizzazione che sta facendo FdI, spiacevole che ciò accada anche addirittura attraverso la dichiarazione del sottosegretario agli Interni, on Wanda Ferro, rasenti il limite dello sciacallaggio, dal momento che si pone come speculare agli intenti manifestati da chi ha voluto colpire il festival oltre che oltraggiare le espressioni istituzionali”.