Esodo estivo: riunione in Prefettura a Cosenza del Comitato Operativo di Viabilità

COSENZA – Si è tenuta oggi in Prefettura a Cosenza, la riunione del COV (Comitato Operativo di Viabilità) per una disamina congiunta del piano esodo estivo presentato da Anas Area Gestione Rete A2. All’incontro hanno partecipato i responsabili di Anas Area Gestione Rete dell’Autostrada A2 del Mediterraneo e di Anas Viabilità Ordinaria della Calabria e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine competenti per territorio, del Comando Vigili del Fuoco, del COA di Lamezia Terme, della Polizia Stradale, del Settore Viabilità della Provincia, della Polizia Provinciale, del SUEM 118 e dei Comuni di Rende e Cosenza.

Percorsi alternati per la chiusura a Coreca

La pianificazione, che è stata approvata in sede di riunione, ha riguardato in particolare i percorsi alternativi, che saranno comunicati tempestivamente dall’Ente proprietario, in caso di necessità sulla rete autostradale, anche in relazione al persistere dell’interdizione al traffico della tratta della SS18 in località Coreca nel Comune di Amantea.

A2, cantieri via entro l’ultimo fine settimana di luglio

Anas sull’A2 ha garantito un innalzamento dei livelli di sicurezza stradale in occasione delle previsioni di traffico secondo il calendario presentato e redatto da Viabilità Italia, assicurando, per il periodo estivo, il ripiegamento, già in atto, dei cantieri in essere che si concluderà entro l’ultimo fine settimana di luglio. Ha inoltre garantito la presenza delle postazioni di soccorso a copertura dell’intero tratto autostradale, attivandole all’occorrenza e il monitoraggio dei flussi di traffico h24 dalla Sala operativa.

E’ stata, così, definita la messa in opera di sistemi per rendere più fluido il traffico ed è stato dato particolare rilievo alla campagna antincendi da parte di Anas che provvede costantemente alla sensibilizzazione dell’utenza. Analoga attenzione è stata rivolta anche alla situazione delle arterie statali e provinciali con particolare riferimento a quelle interessate da lavori di ammodernamento e ripristino, per le quali è stata data ampia rassicurazione su una imminente fruibilità e per quali non si prevedono problemi alla viabilità.

La Prefettura di Cosenza, in un’ottica di sinergica collaborazione, rappresenterà un costante collegamento con le Amministrazioni demandate alla gestione della rete viaria e con le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco. Le informazioni sulle condizioni di viaggio e sullo stato della viabilità potranno essere prontamente acquisite sul sito www.stradeanas.it e contattando il numero verde pronto Anas 800 841 148.