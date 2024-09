Dopo 10 anni ritorna a Cosenza la Festa dell’Unità: in programma dal 12 al 15 settembre

COSENZA- Dopo 10 anni, dal 12 al 15 settembre prossimi ritorna a Cosenza la Festa dell’Unità. Quattro giorni, che si concentreranno su Corso Mazzini, in cui si svolgeranno dibattiti ed intrattenimenti come hanno spiegato gli organizzatori. Un incontro da non perdere sarà quello del 12 settembre, dove si parlerà di Sanità, alla presenza di esponenti regionali del Partito Democratico, del presidente degli ordini degli Infermieri della provincia di Cosenza, Fausto Sposato, del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Salazar e di quello dell’Asp, Antonello Graziano. Naturalmente un altro tema che sarà dibattuto sarà quello sull’Autonomia Differenziata, alla presenza dell’eurodeputato Antonio De Caro. La quattro giorni di dibattiti e confronti si concluderà ovviamente su un tema che ha e sta animando il confronto politico dell’Area Urbana: la Città Unica tra Cosenza, Rende e Castrolibero.

