Donata Bergamini: «Denis amava il calcio, Cosenza e la sua gente. Un ergastolo lungo 34 anni»

COSENZA – Arriva dopo 34 anni, in Corte d’Assise a Cosenza, la testimonianza di Donata, sorella dell’amato calciatore del Cosenza Calcio, Denis Bergamini morto il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico. Assente in aula l’unica imputata per la morte del giocatore rossoblu, Isabella Internò. L’accusa a suo carico è di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione e dai motivi futili. È durata oltre quattro ore la testimonianza della Bergamini che all’uscita dal tribunale ha rilasciato poche parole: “ricordare quei momenti pieni di dolore non è facile. Per me e la mia famiglia è un ergastolo lungo 34 anni“.

L’ultimo giorno insieme

Donata in aula ricorda l’ultimo incontro con il fratello “L’ultima volta che ho visto Denis è stato lunedì 13 novembre 1989 dopo la trasferta di Monza. Era il compleanno di mia figlia Alice e mio fratello venne a casa nel pomeriggio. Parlammo del più e del meno: il Cosenza calcio, la ripresa dell’infortunio e poi Isabella“. Su di lei – continua la teste – Denis fu diretto: “me la ritrovo ovunque. La definì come l’attak, appiccicosa“.

“La sera andammo a mangiare a casa dei miei genitori. Eravamo seduti a tavola quando squillò il telefono. Mi padre, eravamo a casa sua, andò per alzarsi ma fu bloccato da Denis: ‘no, è mia’. Ho avuto come la sensazione – dice Donata – che aspettasse quella telefonata. La conversazione durò poco”. Donata non sentì il contenuto della chiamata, le rimase impresso solo il “ciao” inziale. Denis conosceva l’interlocutore. Quando tornò a tavola, il suo viso era rosso paonazzo e delle gocce di sudore solcavano il suo volto. Mio padre – dice la donna alla corte – lo invitò a togliersi il maglione ma mio fratello rispose: ‘non è per il caldo, sono altri i problemi’. Non abbiamo mai saputo chi, quella sera, chiamò Denis”.

La telefonata e la morte di Bergamini

“Ero a casa di amici quel 18 novembre dell’89. Il mio ex marito tardava ad arrivare. Quando lo vidi entrare aveva un colore bianchissimo e disse: ‘Donata preparati perché dobbiamo partire. Denis ha avuto un incidente’. Delle Vacche (l’ex marito di Donata ndr.) aveva ricevuto la notizia dai genitori del portiere Brunelli. Così precipitosamente la Bergamini andò a casa, fece le valige, passò a prendere i genitori e partì alla volta di Cosenza. In macchina gli animi era inquieti il padre di Denis continuava a ripetere “tanto non lo rivedremo più”.

Insospettiti da quella frase, i quattro si fermarono ad Argenta per capire cosa Domizio sapesse più di loro. A quel punto disse la verità: “Denis si è buttato sotto un camion e con lui c’era anche Isabella Internò. Dentro di me – continua il suo racconto Donata – c’era la speranza di trovare mi fratello vivo. Ci sembrò tutto strano. Troppo strano. Abbiamo fatto il viaggio ricordando ciò che era successo il lunedì precedente. Quella telefonata, Isabella Internò”.

L’arrivo in Calabria e l’incontro con il brigadiere Barbuscio

Dopo 900 chilometri la famiglia Bergamini arrivò nella caserma di Roseto Capo Spulico, ad accoglierli il piantone: “dovete attendere ci disse. Ci lasciarono – racconta commossa Donata – oltre un ora in una stanzetta perché: ‘il brigadiere Barbuscio doveva farsi la barba’. Al suo arrivo, nonostante la mia insistenza, parlò solo con mio padre. Il loro colloquio – tutto privato – durò pochi minuti”. La sorella del campione ricorda, dettagliatamente, quei momenti. Domizio uscì da quella stanza con in mano un busta gialla e l’orologio che indossava Denis. “Presi in mano l’orologio di mio fratello, funzionava. Lì ebbi il primo sospetto”- confessa Donata alla corte-: “ci hanno detto che il suo corpo è stato trascinato per 60 metri, com’è possibile che l’orologio – che aveva al polso – funzioni ancora?”

La famiglia Bergamini sulla piazzola di Roseto

Donata, già all’epoca insospettita dalla dinamica dei fatti, chiese a Barbuscio di essere accompagnata sul luogo dell’incidente. Il brigadiere, in un primo momento, non era intenzionato ad accompagnare padre e figlia sul luogo della tragedia di fatto disse al piantone: “questi vogliono andare sulla piazzola”.

“Uscimmo da quella caserma, all’esterno c’era la Maserati ma, in quel momento, non facemmo attenzione ai dettagli. Seguimmo la camionetta dei carabinieri e arrivammo sulla piazzola. Quello che ci avevano detto non corrispondeva a quello che l’asfalto raccontava. Denis non poteva essersi suicidato. La pioggia quella notte scese copiosa. C’era tanto fango (un dettaglio da tenere a mente ndr)“. Il sopralluogo, conferma Donata, è stato fatto alla luce del giorno. Domizio, la figlia e il marito tornarono poi in caserma. Lì, rividero la Maserati soffermandosi, questa volta, su un particolare dettaglio: “l’auto era pulitissima. Anche le ruote erano tirate a lucido. Ma com’è possibile che gli pneumatici non fossero sporchi di fango? Ci sembrò strano“.

Il riconoscimento del corpo

Si ritorna in aula, dopo una breve pausa chiesta dalla stessa Donata “fa male ripercorre quei giorni, ho bisogno di due minuti“. La testimonianza riparte dal momento del riconoscimento del corpo di Denis. All’obitorio c’erano Lanzani e Serra furono proprio loro a vedere per primi il cadavere di Bergamini. “Avevamo timore – considerando i racconti sull’incidente – di vedere mio fratello distrutto. E invece ci dissero che era intatto. Dopo essere stato trascinato per 60 metri come fa ad essere intatto?. Eppure così fu. Denis sembra che dormisse. In volto non aveva nulla se non una macchina, larga quanto una moneta, sulla tempia.

Fu Lanzani a dire: “qui serve un’autopsia”. Donata racconta alla corte che il padre, scosso dalla tragedia, voleva lasciare la Calabria: “l’autopsia la faremo a Ferrara”. Domizio non si fidava più di nessuno.

Il viaggio a Londra per abortire

I carabinieri restituirono gli effetti personali di Denis tra cui il portafogli con all’interno un bigliettino della clinica londinese dove Isabella Internò abortì al quinto mese di gravidanza.

“La Internò non aveva intenzione di tenere il bambino – spiega Donata – Denis invece disse ‘se è mio lo riconosco’. In quell’occasione provai a convincere Isabella a proseguire la gravidanza ma lei continuava ad urlare: ‘tuo fratello non mi sposa’. Ed era vero. Lui non voleva sposarla e aveva anche dubbi sulla paternità del figlio“. Donata racconta di aver chiamato la zia di Isabella, sorella della mamma, per risolvere la situazione del bambino. La donna rispose: “qui è un disonore, la dovrebbe portare all’altare“. La questione dell’aborto avvenne nel 1987 e non nell’88 come in passato dichiarò la stessa Internò.

Il funerale di Denis

“Nel giorno del funerale – spiega Donata alla Corte – il mio compito era quello di stare vicino alla Internò il più possibile. Mio padre voleva che capisse la vera dinamica dell’incidente. Lei in chiesa era appoggiata alla bara di Denis e mi madre disse ‘dovrei stare io sulla bara di mio figlio’. La Internò anche in quell’occasione ripeteva, come un disco, sempre la stessa versione. Quando chiedevo dettagli le ricominciava la storia dall’inizio.

La famiglia Internò al Motel Agip

“Dopo il funerale la Internò con il padre e la madre vennero al Motel Agip di Cosenza. Isabella – racconta ancora Donata – disse a mio padre che Denis aveva mostrato interesse a lasciare il calcio per trasferirsi in un altro Paese e che prima di buttarsi sotto il camion disse: ‘ti lascio il mio cuore ma non il mio corpo’. Non credemmo alla sua versione“.

Donata a Castrovillari con il procuratore e le domande sul suicidio

Roberta Alleati, una ragazza di Russi, dopo alcuni giorni dalla morte di Denis scrisse alla famiglia Bergamini raccontando di una telefonata che il calciatore le fece prima della morte. Pare che Denis avesse detto alla donna che qualcuno gli voleva male. La missiva fu portata dalla stessa Donata alla Procura di Castrovillari, e Roberta Alleati venne convocata in Calabria. A Castrovillari andò Donata e suo padre: “ebbi un confronto animato con il procuratore, perchè insisteva nel chiedermi se mio fratello si fosse suicidato per l’aborto, la droga o il calcio scommesse? Risposi che non si era suicidato, che non vendeva le partite e che non si drogava”.

“Isabella Internò voleva la Maserati di Denis”

“Dopo il funerale non l’abbiamo più rivista, – racconta Donata alla corte – ci telefonò dopo poco dicendo che si era dimenticata di dirci che Denis voleva che l’auto di mio fratello, la Maserati , rimanesse a lei. Mio padre le disse: “non stai raccontando la verità, se mi dici com’è andata di Maserati te ne regalo due”. A quel punto – conclude Donata – Isabella Internò rispose: “me lo dovranno dimostrare che non ho detto la verità“.

La testimonianza di Donata continuerà il prossimo 31 marzo.