Decima edizione del “Giorno del Dono”: 21 eventi in 14 comuni, a Cosenza e in provincia

COSENZA – Sono 21 le iniziative, fino al 6 ottobre, organizzate tra Cosenza e provincia nell’ambito del Giorno del Dono, giunto quest’anno alla decima edizione, promosse da 17 Enti di Terzo Settore dal Tirreno (Aiello Calabro, Amantea, Cleto, Guardia Piemontese, Paola, Belvedere Marittimo, Lago) allo Ionio (Corigliano, Trebisacce, Villapiana, Campana), passando per l’area urbana Cosenza – Rende e arrivando fino alla Sila (Camigliatello).

Feste dei nonni, promozione della donazione di organi, spettacoli teatrali, distribuzione di alimenti e progetti per il contrasto alla povertà, screening gratuiti, raccolte fondi. Sono alcune delle attività proposte dal volontariato per sensibilizzare l’opinione pubblica ai temi del dono e della gratuità. Gli eventi sono stati inseriti, come ogni anno, nel cartellone unico “Io partecipo!” promosso dal CSV Cosenza. Nel corso di dieci anni, dal 2014 al 2024, il Centro servizi ha messo insieme, in 10 cartelloni, ben 140 iniziative di altrettante associazioni che hanno coinvolto più di mille e 400 volontari.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI PER TERRITORIO

COSENZA E RENDE

Mercoledì 2 ottobre

A Rende, nella sede dell’AUSER di viale dei Giardini, dalle 16 alle 19, si terrà l’evento “Nonno mi racconti una storia?”, a cura dell’associazione Benessere Bambino e della stessa AUSER, durante il quale ci si potrà cimentare con giochi antichi in collaborazione con l’Accademia dei Giochi Antichi. L’attrice e regista Dora Ricca proporrà un laboratorio teatrale. L’evento si concluderà con un momento di convivialità e con l’allegria dei clown.

Giovedì 3 ottobre

Sarà presentato il 3 ottobre, alle 11, nei locali del Centro direzionale della BCC Mediocrati, a Rende, il progetto “Mediocrati contro lo spreco e le povertà” finalizzato a creare, sviluppare e sostenere forme di collaborazione fra associazioni di volontariato, enti del terzo settore, imprese clienti (appartenenti al settore della GDO, alla filiera agro- alimentare, al settore della ristorazione) attraverso l’utilizzo della web application “BringTheFood” che consentirà di sperimentare, in alcuni dei territori, un innovativo ed efficace sistema di recupero e trasferimento di alimenti a favore di enti che si occupano di assistenza rivolta a persone in difficoltà. Nell’occasione sarà firmato un protocollo d’intesa tra la BCC Mediocrati, il Banco Alimentare della Calabria e Shair.Tech srl, finalizzato a definire i termini per l’uso e lo sviluppo sul territorio dell’applicazione ideata da Shair.Tech e finalizzata a semplificare la gestione delle eccedenze alimentari.

Venerdì 4 ottobre

La giornata di venerdì 4 ottobre sarà dedicata a sostenere le persone e le famiglie in difficoltà. A partire dalle ore 10, nelle sedi di Zenobia, in via Gergeri, Stella Cometa, in via Popilia, n.39 e nella mensa “Ristorando” di via Popilia, a Cosenza, l’associazione Agape OdV ha organizzato “Dono diffuso on the road”, una raccolta di alimenti e prodotti destinati alle strutture di accoglienza per minori. I volontari della Fondazione ETS Ciccio e Gina Sesti, alle ore 17, consegneranno, invece, del materiale scolastico ai ragazzi e alle ragazze della casa-famiglia Divina Provvidenza di Portapiana, a Cosenza. A chiudere la giornata solidale lo spettacolo teatrale promosso dall’associazione Stella Cometa di Cosenza. Nella sua sede di via Popilia la compagnia teatrale Salvino porterà in scena “U Testamientu e Ziu Nicola”. I fondi raccolti andranno a sostenere il progetto Eritrea volto alla cura delle persone affette da AIDS e a migliorare le condizioni di vita di 80 famiglie in difficoltà.

La stessa associazione ha organizzato, dalle 16 alle 19, in via Tagliamento, a Cosenza, uno screening gratuito con controlli di glicemia, saturazione e pressione nell’ambito del progetto “Missione … salute” finanziato dalla Regione Calabria. Sabato 5 ottobre Ha avviato una raccolta fondi la Cooperativa La Terra che, alle 18, sul sagrato della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Piazza Loreto, a Cosenza, sarà presente con uno stand di prodotti realizzati dalla stessa cooperativa. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di prodotti per l’igiene personale delle famiglie indigenti.

TIRRENO

Lunedì 30 settembre

In occasione della Giornata nazionale dell’AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule), l’AIDO provinciale sarà presente, con banchetti informativi e promozionali, in alcune piazze del tirreno cosentino per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione. Lo stand dell’AIDO si potrà trovare ad Aiello Calabro, in piazza Plebiscito, dalle 10 alle ore 12.

Mercoledì 2 ottobre

Il 2 ottobre si celebra la Festa dei Nonni e diverse associazioni hanno deciso di festeggiarla con iniziative che coinvolgono nonni e nipoti. L’associazione socioculturale “La Gàrdia” ha organizzato un incontro, alle 10.30, in piazza Cavalier Saverio Rocchetti, a Guardia Piemontese, durante il quale verranno piantati quattro alberi di ulivo donati dai soci. L’evento vedrà la partecipazione degli studenti dell’Istituto comprensivo di Guardia Piemontese.

A Paola, i volontari dell’associazione Pier Giorgio Frassati trascorreranno l’intera giornata, dalle 9.30 alle 18, nella casa alloggio Tarsitano. Sono previsti momenti di gioco e musica e un pranzo preparato insieme agli ospiti della struttura.

Venerdì 4 ottobre

A Belvedere Marittimo, dalle 9 alle 12, nella sede dell’associazione Amicinfermieri, in via G. Fiorillo, n. 6, si svolgerà uno screening gratuito sulle fragilità nella persona over 70, con la presenza di volontari, medici, infermieri e operatori sociosanitari.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre

A Cleto, Giornata del Sì dell’AIDO provinciale. Dalle 9 alle 12 in piazza Aldo Moro si potrà trovare lo stand dell’associazione. I volontari AIDO saranno presenti, invece, il 6 ottobre, ad Amantea, in piazza Commercio, dalle 9 alle 12.

IONIO

Venerdì 4 ottobre

A Corigliano Rossano Azzurra OdV distribuirà indumenti, farmaci e alimenti alle persone in difficoltà dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 presso la propria sede in via Aldo Moro, a Corigliano. L’associazione ProNatura distribuirà alimenti, in collaborazione con esercizi privati e supermercati locali, nella sua sede in via Campo della Libertà, a Villapiana, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 che saranno poi consegnati alle famiglie indigenti segnalate dai servizi sociali e dalle parrocchie. Trebisacce sarà protagonista con l’iniziativa “Leggi con noi”. In Piazza Alfredo Lutri, dalle ore 9 alle 13, è prevista la lettura di libri, di testi musicali e di poesie da parte di studenti che hanno vinto concorsi nazionali di musica d’autore. L’evento è a cura di Passaggi.

SILA

Sabato 5 e domenica 6 ottobre

A Camigliatello, in via Roma, dalle 10 alle 18, si terrà ‘evento “Aspettando l’autunno” a cura di Fiori Florensi con giochi, arte e natura per tutte le età.