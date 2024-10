Dal letto d’ospedale il grido di Padre Fedele per la partita del Cosenza: “sempre forza Lupi”

COSENZA – Mancano davvero poche ora alla partita che vedrà il Cosenza al “Mapei Stadium” nel difficile scontro salvezza contro la Reggiana. Non poteva mancare, anche dal letto di uno ospedale dove ancora è ricoverato, il grido di forza di Padre Fedele Bisceglia. Queste le parole del frate riportate sul profilo Facebook: “dall’ospedale di Cosenza un grido giunga ai tifosi, agli ultras, a tutti sempre Forza lupi – afferma Padre Fedele -. Io da questo letto sarò accanto a voi…In campo date l’anima. Questa città non è uguale alle altre. Ha passione in tutto quello che fa. Dal tifo, alla solidarietà, dall’amore per i colori alla voglia di aiutare. Per questo forza lupi onorare la maglia, onorare i nostri colori è l’unico dovere. A te presidente con rispetto non ho cosa dirti. Abbiamo già detto tutto, ascolta il tifo, ascolta la piazza. Il pallone è tondo ma il cuore dei tifosi è spinoso, perché c’è passione. Purtroppo non ci comprendiamo io e te parliamo due lingue diverse. Tantissimi auguri a tutti e vediamo stasera che succede”.

