Cosenza piange la morte di Luigi Bevilacqua: “una vita di lotte sindacali, era tra i più generosi”

COSENZA – Ieri ci ha lasciati Luigi Bevilacqua. “Una notizia terribile che colpisce la nostra organizzazione e l’intera comunità cittadina”. A darne notizia è l’USB Cosenza Confederazione Provicniale tramite i canali social.

“Luigi era uno di noi, tra i più generosi. La sua stessa vita ha rappresentato un esempio di determinazione, caparbietà e desiderio di riscatto. Doti che noi abbiamo potuto apprezzare nell’attività sindacale. In cantiere con i colleghi come durante i tavoli di confronto con aziende e istituzioni Luigi, da responsabile USB del settore di igiene ambientale, non si è mai tirato indietro, sempre pronto con umiltà a offrire il suo contributo. Il vuoto che lascia è sinceramente incolmabile e nel tempo ne avremo maggiore contezza.

Luigi era un operaio che aveva ben compreso la necessità di costruire giustizia sociale, nella USB ha trovato un modo per percorrere questa strada. Lo abbiamo fatto insieme, fianco a fianco, condividendo vittorie e sconfitte, gioia e rabbia. Caro Luigi – chiosa l’Usb – ti ricorderemo nelle nostre lotte sindacali, in tuta gialla, con la tua inconfondibile ironia. Chi ha compagni non muore mai”.