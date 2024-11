Cosenza: multe e ingiunzioni di pagamento, tantissimi casi «300 euro e mai ricevuta una notifica»

- Advertisement -

COSENZA – Il postino che bussa e una raccomandata con l’ingiunzione di pagamento di una multa. Ma in tanti non hanno mai ricevuto alcuna notifica, nè del verbale, nè tantomeno dei solleciti di pagamento. Numerose a Cosenza le ‘raccomandate‘ di “ingiunzione di pagamento” per verbali per violazioni del Codice della strada ma mai notificate. E c’è chi addirittura è chiamato a pagare 300 euro, una cifra non da poco. Tanti i cittadini che negli ultimi giorni hanno preso d’assalto gli uffici della Polizia municipale di Cosenza per chiedere spiegazioni su quelle ingiunzioni di pagamento inviate da Municipia, responsabile della riscossione per conto del Comune di Cosenza.

Violazioni che si riferiscono in particolare all’anno 2021; e sono tanti anche gli utenti dicono di non avere mai ricevuto alcuna notifica della sanzione. “Se mi fosse arrivata una multa l’avrei pagata subito – racconta Maria – e di certo non avrei atteso così tanto tempo. Ma comunque non ho ricevuto nè la notifica nè i solleciti. Figuriamoci, non avrei mai atteso la mora”. Ma ora il problema resta e molti cosentini sono stati costretti a rivolgersi ad un legale per sbrogliare la matassa.