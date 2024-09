COSENZA – L’imprenditore cosentino Fulvio Campanaro, volto noto della città, è stato nominato commissario cittadino e vice coordinatore nella Provincia di Cosenza di “Noi Moderati”, il partito di centrodestra liberale-riformista ed europeista, guidato da Maurizio Lupi, che si ispira a valori cristiani. L’incarico a Campanaro è arrivato al termine di un’attenta riflessione fatta dal partito. È stata scelta una figura che si è sempre contraddistinta per il suo impegno e la sua determinazione in abito locale e provinciale. In più, si legge nella lettera d’incarico firmata dal Coordinatore nella Provincia di Cosenza, avvocato Riccardo Rosa, la sua nomina “renderà sempre più forte e libero il nostro partito, credendo nel patrimonio di idee e di valori che ci contraddistinguono, confidiamo nella crescita della nostra area moderata alle porte della prossima stagione congressuale”.

Fulvio Campanaro, dal canto suo ha espresso tutta la sua soddisfazione per la nomina, che lo impegnerà ancora di più in tutte quelle vertenze e problematiche che attanagliano il Sud, Cosenza e la Calabria. “Serve un impegno concreto sui giovani e sulla sanità ma anche sulla su scuola, imprese, famiglia e commercio, senza dimenticare le infrastrutture e tutte quelle piccole e medie imprese che hanno bisogno concreto di supporto e aiuto e senza le quali il nostro territorio sarebbe infinitamente più povero”.

Noi Moderati, alle ultime elezioni europee, in alleanza con Forza Italia, ha ottenuto il 10,5% delle preferenze, risultato il secondo partito del centrodestra superando anche la lega. Mira a rafforzarsi sul territorio nazionale con l’ingresso di nuove figure. Domani, al termine della riunione del Consiglio Nazionale del partito, in programma a Roma a partire dalle 14:00, potrebbero essere già ufficializzate le adesioni delle parlamentari Carfagna, Gelmini e Versace che, appena qualche giorno fa, hanno abbandonato il partito Azione di Carlo Calenda.