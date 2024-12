Cosenza: all’Archivio di Stato arriva la mostra gratuita “Eppur… si gioca”

- Advertisement -

COSENZA – L’Archivio di Stato di Cosenza inaugura la mostra “Eppur… si gioca”, un evento dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione dei giochi della tradizione. L’appuntamento è fissato per sabato 14 dicembre 2024, con un’apertura straordinaria dalle ore 17:00 alle 21:00. La mostra, a ingresso gratuito, nasce grazie alla preziosa collaborazione con l’associazione Accademia dei Giochi Tradizionali, che riunisce soci provenienti da diversi comuni, accomunati dalla volontà di restituire dignità e attenzione alla pratica ludica attraverso la riscoperta dei giochi del passato.

Durante l’inaugurazione, i saluti e la presentazione saranno affidati alla Direttrice dell’Archivio di Stato, la dottoressa Maria Spadafora, e interverrà il Presidente dell’associazione Accademia dei Giochi Tradizionali, Pietro Turano.

Un viaggio nei documenti storici

La mostra guida i visitatori in un percorso affascinante attraverso i documenti conservati nell’Archivio di Stato di Cosenza. I documenti esposti – tratti da alcuni Fondi dell’Archivio come Atti Notarili, Processi penali del Tribunale di Cosenza, Miscellanee di documenti storici demaniali, Prefettura – offrono uno spaccato suggestivo del ruolo del gioco nella società del passato, testimonianza di un’eredità culturale ricca di valore e i giochi della tradizione messi a disposizione dall’associazione Accademia dei Giochi Tradizionali.

Un invito alla scoperta

“Eppur… si gioca” rappresenta un’occasione imperdibile per appassionati di storia, tradizioni e cultura ludica, ma anche per le famiglie e tutti coloro che desiderano riscoprire il piacere e l’importanza del gioco come elemento di socializzazione e memoria collettiva. L’Archivio di Stato di Cosenza e l’associazione Accademia dei Giochi Tradizionali vi aspettano per un’esperienza che unisce cultura, storia e divertimento.

La mostra documentaria sarà visitabile:

Il 14 dicembre dalle 17:00 alle 21:00 e fino al 21 febbraio 2025 nei seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

Lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 16:30