Cosenza: una mostra fotografica che racconta e unisce, promossa dall’associazione IoNoi ODV

- Advertisement -

COSENZA – “Attraverso“: la fotografia che racconta e unisce. La Galleria Nazionale di Cosenza si è trasformata in un luogo di emozioni, volti e storie in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità. Lo scorso 3 dicembre, l’associazione IONOI ODV ha ideato e organizzato una straordinaria mostra fotografica. Un evento che rappresenta l’impegno costante nel promuovere l’inclusione e la consapevolezza attraverso progetti culturali e innovativi, capaci di abbattere barriere e costruire ponti. Ogni scatto esposto è stato un ponte tra mondi, un linguaggio universale che parla di resilienza, sogni e speranza.

Giovani talenti e cuori appassionati hanno mostrato come l’arte possa abbattere barriere, dando voce a chi, spesso, rimane invisibile. In un mondo dove le differenze sono troppo spesso motivo di divisione, “Attraverso” ci ha insegnato che la bellezza sta proprio nella capacità di accogliere l’altro, di riconoscerlo nella sua complessità e di celebrarlo. Un incontro di anime, dove ogni fotografia è diventata una voce in coro, un canto che parla di uguaglianza e rispetto. L’arte ha il potere di cambiare il modo in cui vediamo il mondo. Questo evento è stato un esempio tangibile di come la creatività possa essere un faro per la consapevolezza, un mezzo per costruire un futuro in cui ogni persona si senta valorizzata.