Cosenza: traffico insopportabile, cittadino si sfoga «aumentato a dismisura e nessun vigile»

COSENZA – Un cittadino ha scritto alla nostra redazione, per segnalare la mole di traffico e di conseguenza di caos, oramai insostenibile e “insopportabile” in varie zone di Cosenza. “Principalmente su via Pomponio Leto e nei pressi dello svincolo autostradale“.

“Non evidenzio il manto stradale disconnesso e “pietoso” che è dappertutto ma sicuramente il traffico è aumentato a dismisura, ma quello che è spiacevole è non vedere minimamente la presenza di un vigile urbano o di personale addetto anche al deflusso del traffico cittadino. “Da cittadino e contribuente, avendo lavorato per parecchi anni in svariate città del Nord, ritengo doveroso fare questa segnalazione ma, maggiormente evidenziare il divario con città del Settentrione”.