Cosenza: scopre dopo 40 anni di essere bigamo e sposato con un uomo

COSENZA – Da oltre 40 anni è coniugato con la moglie, ma ha scoperto non solo di essere bigamo, ma di risultare sposato con un uomo inglese. E’ accaduto a Cosenza e tutto potrebbe essere nato da un errore del quale nessuno si sarebbe mai accorto, fino alla richiesta di una documentazione per una questione notarile.

Giovanni l’ha presa con ironia ma preferisce non rivelare il proprio cognome. Quando si sarebbe recato al Comune di Castiglione Cosentino per ottenere un certificato di matrimonio, necessario per una pratica notarile, l’impiegata del comune gli avrebbe fornito il certificato, ma poco dopo si sarebbe accorta di un altro certificato di matrimonio.

Dai registri del Ministero dell’Interno, infatti, risulta che il 7 agosto 1982, Giovanni abbia contratto matrimonio, a Castiglione con la moglie Giuliana, ma anche a Cosenza con un uomo, tale Brian James McIntyre. L’uomo ha preso quanto accaduto con ironia, anche perchè non sa chi sia questa persona e consapevole che all’epoca, tra l’altro, non era possibile alcuna unione omosessuale. La sorprendente vicenda è stata raccontata dal Fatto Quotidiano: «Dal nome, sembra essere un cittadino scozzese, ma non abbiamo trovato altre informazioni su di lui, né il codice fiscale né la data di nascita». L’errore è stato commesso probabilmente dal Comune di Cosenza, e nessuno per ben 42 anni, se n’è mai accorto.