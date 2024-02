Cosenza, pubblicato l’avviso per l’assegno di maternità anno 2024: domanda e requisiti

COSENZA – Assegno di maternità. Il Settore Welfare del Comune di Cosenza ha comunicato la rivalutazione delle misure e dei requisiti economici dell‘assegno di maternità ‘una tantum’ a carico dei Comuni ed erogati dall’INPS di appartenenza.

I nuovi importi:

I nuovi importi delle prestazioni sociali (maternità) e i limiti di reddito validi per l’anno 2024 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°31 del 07.02.2024. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia precisa, inoltre, che “l’assegno mensile di maternità a carico dei Comuni ed erogati dall’INPS di appartenenza , ai sensi dell’art.74 della legge 26 marzo 2001, n.151, da corrispondere agli aventi diritto, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, è pari a € 404,17 e, pertanto, l’importo totale spettante per l’anno 2024 è riconosciuto in €2.020,85 (il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente della richiedente deve essere di €20.221,13)”.

Assegno di maternità: a chi spetta

L’assegno di maternità spetta, per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno ( in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). L’assegno di maternità da corrispondere alle aventi diritto, per l’anno 2024 ‘una tantum’, se spettante nella misura intera è pari ad € 404,17 mensili per una somma complessiva di € 2.020,85. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione dell’assegno di maternità deve essere uguale o inferiore ad € 20.221,13.

La domanda per ottenere tale beneficio deve essere presentata entro sei mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento preadottivo.

Requisiti per le richieste:

Essere disoccupati, Essere residenti nel Comune di Cosenza; Trovarsi in una delle seguenti condizioni: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea; cittadinanza non comunitaria con permesso di soggiorno di lungo periodo o indeterminato; cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria; cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso di soggiorno unico di lavoro; Nascita / adozione / affidamento preadottivo del bambino avvenuta nel corso dell’anno 2023; Non beneficiare di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro Ente previdenziale salvo il caso in cui l’importo mensile percepito sia inferiore alla cifra mensile percepito dell’assegno soprarichiamato; Essere in possesso di un valore ISEE pari o inferiore ad € 20.021,13.

Documentazione da presentare:

Estratto o certificato di nascita del bambino/a; Attestazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM n. 159/2013; Copia documento di riconoscimento valido; Per gli extra-comunitari copia del permesso di soggiorno; Codice IBAN intestato o cointestato alla beneficiaria per l’accreditamento dell’assegno tramite bonifico bancario o postale o libretto postale.

La domanda di Richiesta di concessione dell’assegno di maternità (QUI), utilizzando il modulo allegato, potrà essere presentata tramite una delle seguenti modalità:

PEC all’indirizzo: comunedicosenza@superpec.eu. Personalmente presso la sede del Protocollo Generale _Comune di Cosenza _sita in P.zza Cenisio-Pal.Ferrari.