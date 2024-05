Castrolibero, crescono le truffe: “si spacciano per rappresentanti e rubano i dati personali”

CASTROLIBERO (CS) – Di fronte alla crescente diffusione delle truffe telefoniche e a domicilio, è necessario che tutti i cittadini prestino massima attenzione e cautela, cosi afferma Anna Giulia Mannarino, consigliere comunale di Castrolibero con delega alle politiche sociali. Mannarino mette in guardia i cittadini sull’aumento delle truffe telefoniche e a domicilio che coinvolgono sempre più frequentemente gli abitanti del territorio di Castrolibero , con particolare impatto sulle persone anziane e vulnerabili.

“Si invitano i cittadini a non comunicare telefonicamente a nessuno, che si spacci per rappresentanti di fornitori di gas, acqua, elettricità, banche e uffici postali, i propri dati personali, gli estremi dei documenti e dei conti correnti, per nessun motivo. Lo stesso vale per chi si presenta presso il domicilio dei cittadini, richiedendo tali informazioni.

Mannarino sottolinea: “È cruciale proteggere i nostri concittadini da queste frodi, specialmente coloro che sono più suscettibili ai tentativi di inganno.”

Inoltre, aggiunge: “Si chiede alla comunità di essere vigile e a non trascurare nessun segnale di possibile truffa. È importante segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto alle autorità competenti per contrastare efficacemente questo fenomeno.La collaborazione e la consapevolezza di tutti sono fondamentali per contrastare le truffe e proteggere la sicurezza e il benessere della nostra comunità.”“Condivido appieno l’appello del consigliere Mannarino,” aggiunge il sindaco Orlandino Greco. “È essenziale che ci impegniamo tutti nella difesa della nostra comunità contro queste pratiche fraudolente. Insieme, possiamo essere più forti nel contrastare le truffe e proteggere i nostri cittadini, soprattutto quelli più vulnerabili. Lavorando insieme e rimanendo vigili, possiamo garantire un ambiente più sicuro per tutti.”

“Insieme al sindaco e al comandante dei carabinieri di Castrolibero stiamo organizzando un incontro proprio incentrato su questa tematica. È un’iniziativa importante per fornire ai cittadini gli strumenti necessari per riconoscere e difendersi dalle truffe. La collaborazione tra le istituzioni locali e le forze dell’ordine è fondamentale per contrastare efficacemente questo fenomeno e proteggere la comunità.” conclude così Anna Giulia Mannarino