Cosenza: picchia la madre, Polizia interviene in un’abitazione di via Popilia e lo blocca con il taser

COSENZA – Momenti di concitazione due giorni fa, in un appartamento di una palazzina di via Popilia dove era stato segnalato un caso di maltrattamento e violenza. Secondo quanto emerso, un uomo, pare affetto da patologie psichiatriche, stava picchiando la madre. Quando i poliziotti della Volante della Questura di Cosenza sono arrivati sul posto, hanno trovato anche i vigili del fuoco allertati dai sanitari del 118.

Gli agenti hanno constatato che il soggetto non aveva alcuna intenzione di aprire la porta di casa, impedendo anche alla donna di farlo. Quando ha capito che i poliziotti non sarebbero andati via senza intervenire, avrebbe persino lanciato dalla finestra diversi oggetti, tra cui un tavolino in plastica.

Contattato il pm di turno, i vigili del fuoco autorizzati hanno sfondato la porta. Il soggetto intanto aveva impugnato una bottiglia di vetro e all’ingresso degli agenti, l’ha scagliata verso di loro. Per immobilizzarlo è stato necessario l’utilizzo del taser. L’uomo è stato poi immobilizzato ed è stato successivamente trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso e il trattamento sanitario obbligatorio.