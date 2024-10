Cosenza: piazza Bilotti ancora chiusa e marciapiedi dissestati, Bianca Rende ‘interroga’ il sindaco

COSENZA – Piazza Bilotti è chiusa per una parte ormai da anni, ed è stata posta sotto sequestro nell’ambito di un procedimento penale con riflesso danno dell’interesse pubblico. Un “perdurare di impedimenti alla frequentabilità – spiega la consigliera – che non consentono di restituirla al tempo libero dei cosentini nella sua integrità, previa messa in sicurezza”.

“Desta sconcerto, inoltre, il diffuso stato di degrado e pericolosità dei marciapiedi adiacenti la piazza, particolarmente lungo corso Luigi Fera. Davanti ai numerosi infortuni e alle rovinose cadute di cui sono stati e sono spesso vittima i nostri concittadini, specie più anziani, l’interrogazione mira quindi a conoscere se sia stato effettuato il prescritto collaudo e con quali risultati”.

“Individuare la responsabilità sulla qualità dei lavori eseguiti è la premessa per un utile ripristino dei marciapiedi comunali, considerata la disponibilità in bilancio per la manutenzione ordinaria. Sarebbe imperdonabile – conclude Bianca Rende – se non si approfittasse di questa capienza finanziaria, sia pure in periodo di dissesto, a fronte della oggettiva pericolosità per l’incolumità altrui, più volte evidenziata!.

Di seguito il testo dell’interrogazione a risposta scritta, rivolta al sig. Sindaco, all’assessore ai Lavori Pubblici

“La sottoscritta chiede al sig. Sindaco informazioni circostanziate in merito alle seguenti due questioni:

– stato della procedura relativa alla riapertura dell’intera piazza Bilotti;

– stato di diffuso dissesto dei marciapiedi adiacenti e oltre dove tanti nostri concittadini, specie donne e anziani, sono state e sono vittime di cadute e danni alle vertebre e altrove.

Com’è noto, il prossimo avvento del Natale richiamerà gente non solo per la consueta illuminazione straordinaria di Corso Mazzini ma anche per i numerosi stand natalizi attrattivi per l’allestimento dei presepi familiari, i tipici dolci di una volta, i regali ai bambini per la Befana, ecc. ecc. C’è dunque bisogno di spazio per evitare affollamenti e altri inconvenienti. L’interrogante chiede pertanto di sapere quali iniziative l’amministrazione intenda adottare perché tutta piazza BIlotti venga finalmente restituita, previa messa in sicurezza, al tempo libero dei cosentini. Quanto ai numerosi infortuni e cadute sui marciapiedi di corso Fera e in particolare su piazza Loreto si chiede se sia stato effettuato il prescritto collaudo e con quali risultati”.