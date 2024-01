Cosenza: operativo il nuovo Piano rifiuti. De Cicco «videotrappole h24 contro gli incivili» – VIDEO

COSENZA – Dopo due anni di intenso lavoro è partito il nuovo piano rifiuti a Cosenza. Ad annunciarlo è l’assessore del comune bruzio, Francesco De Cicco. Un piano rifiuti capace ed efficiente in modo da garantire quella pulizia che una città come Cosenza si merita. “La vera novità di questo piano, – come spiega sempre l’assessore De Cicco- sono le videotrappole, un sistema di videosorveglianza h24, in modo individuare e sanzionare i furbetti che non rispettano le regole”

- Pubblicità Sky-