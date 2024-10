Cosenza: lungofiume abbandonato, crollati i gazebo espositivi in legno – FOTO

COSENZA – Sono letteralmente venuti giù due gazebo in legno, situati sul lungofiume, un tempo noto come ‘boulevard’. Due strutture situate a pochi metri dai cubi, i cosiddetti BoCS Art, che in passato erano usate come box espositivi durante rassegne e manifestazioni, hanno ceduto e sono state recintate con del nastro bianco e rosso. Un’area, quella di via Lungo Crati, ormai da tempo abbandonata tanto che, nei giorni scorsi, sul posto si erano recati anche i consiglieri di minoranza del Comune di Cosenza, per evidenziare lo stato di abbandono della zona.

Il Lungofiume infatti, ospitava tempo fa le “residenze artistiche” nella parte storica della città dove venivano promossi eventi e mostre artistiche; oggi quest’area piano piano perde i suoi pezzi. I consiglieri avevano infatti evidenziato che, da Palazzo dei Bruzi, “era stato assicurato che sarebbe stato messo in campo un cronoprogramma volto a valorizzare quelle strutture bellissime. Tutto ciò non è avvenuto e questa situazione ci preoccupa perché l’esistente rischia di finire nel degrado più assoluto”.