Cosenza, le celebrazioni della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

COSENZA – Sarà la fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri, ad accompagnare la cerimonia in programma domani alle 11, dinanzi al monumento ai Caduti in Piazza della Vittoria, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

La manifestazione prenderà il via con lo schieramento di una formazione interforze, in armi, composta da militari di tutte le Forze Armate a cui farà seguito la resa degli Onori al Prefetto, dott.ssa Rosa Maria Padovano. Seguirà la cerimonia dell’alza bandiera, la lettura solenne del messaggio del Ministro della Difesa e della Preghiera per la Patria per procedere con la deposizione della corona presso il monumento ai Caduti. Alle ore 16,30, si effettuerà la cerimonia dell’ammaina bandiera.