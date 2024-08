Cosenza, lavori di riqualificazione a San Vito Basso: transito interdetto in Via Saverio Albo

COSENZA – Da oggi e fino a tutto il 30 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 18,00, sarà interdetto il transito su Via Saverio Albo, nel tratto compreso tra via F. Cardamone e l’ingresso del Plesso Scolastico “Scipione Valentini”, comprese tutte le traverse del medesimo tratto, così come delimitato ed indicato dalla segnaletica che si è provveduto a collocare. Lo ha stabilito un’ordinanza del Comando della Polizia Municipale per consentire la prosecuzione dei lavori di riqualificazione nel quartiere di San Vito Basso, in particolare quelli relativi alla realizzazione della rete fognaria su via Saverio Albo.

La Polizia Municipale ha inteso, con il provvedimento di divieto di transito, nelle ore specificate e per il periodo indicato, adottare, temporaneamente, quei provvedimenti viari di modifica alla vigente disciplina della circolazione sull’area interessata, al fine di consentire la cantierizzazione e l’esecuzione dei lavori. Le modifiche viabilistiche si sono rese necessarie per meglio garantire le condizioni di sicurezza degli addetti al lavori e degli utenti della strada. Nel provvedimento della Polizia Municipale si dispone, inoltre, che il responsabile della sicurezza del cantiere è tenuto a verificare costantemente la sussistenza delle condizioni necessarie al fine di garantire, in deroga all’ordinanza, il transito dei veicoli in soccorso ed emergenza e quelli dei residenti, nei casi di comprovata necessità.