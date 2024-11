Cosenza, l’appello: «Avete rubato l’auto a un disabile, restituitela se avete umanità»

- Advertisement -

COSENZA – Pasquale aveva appena parcheggiato la propria auto, una Fiat Panda 4X4, esponendo sul cruscotto – com’è consueto fare – il cartellino che certifica la propria disabilità per andare a sbrigare delle commissioni insieme alla sorella. Il veicolo era in sosta nei pressi nei pressi dell’Asp di Cosenza ma, una volta rientrato, la spiacevole scoperta: il mezzo era stato rubato. Pasquale, incredulo e amareggiato per l’ignobile gesto, attraverso la nostra redazione, ha deciso di appellarsi ai ladri, dopo aver fatto formale denuncia, con la speranza che possano restituirgli l’auto:

“Ai due ladri in tuta nera che ieri alle 14:34 mi hanno rubato la macchina su via Tocci a Cosenza: sappiate che avete rubato l’auto a una persona disabile!!!! Quindi se avete un minimo di umanità, sapete cosa fare! Fiat panda nuova 4×4 verde bottiglia, targa Fk925hr”.