Cosenza: il Parco Piero Romeo compie 8 anni, inaugurazione del Parco dei Nonni

COSENZA – Da otto anni, nel cuore della città, tutti i bambini giocano liberamente nel parco intitolato a Piero Romeo, realizzato grazie alla grande generosità dei cittadini che hanno sostenuto le numerose iniziative dell’associazione La Terra di Piero. Un parco inclusivo per bambini diversamente abili e normodotati, fiore all’occhiello della città di Cosenza. Il prossimo venerdì 20 settembre, dalle 18.30, l’associazione presieduta da Sergio Crocco ha promosso due speciali appuntamenti. Oltre ai festeggiamenti per l’ottavo compleanno del Parco Piero Romeo, sarà inaugurato il Parco dei Nonni all’interno del Parco Emilio Morrone di via Roma.

Si tratta del secondo parco dell’area urbana dopo quello di Rende. Completate le installazioni di attrezzature e giochi, il parco rappresenterà non solo uno spazio ludico-ricreativo, ma un’opportunità per rafforzare legami intergenerazionali e promuovere benessere e inclusione. Un luogo di giochi, divertimento per favorire anche l’attività fisica e lo sviluppo psico-cognitivo. Nonni e nipoti insieme, potranno fare attività motoria con l’ausilio di attrezzature adeguate e con funzioni differenziate.

La serata sarà animata dal concerto degli Zabatta, insieme a tanti eventi e attrazioni per bambini e adulti, sempre nella vivace e colorata atmosfera di festa e gioia che la Terra di Piero riesce ad infondere. A fine serata anche il taglio della torta per consegnare a Cosenza una nuova oasi di civiltà.