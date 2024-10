Cosenza, il nuovo comandante dei vigili del fuoco incontra il sindaco: “Lavoreremo insieme”

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso ha ricevuto a Palazzo dei Bruzi la visita istituzionale del nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Roberto Fasano, da poco insediatosi a Cosenza dove ha preso il posto dell’ing.Giampiero Rizzo. Nativo di Mormanno, in servizio per molti anni in diverse sedi italiane, soprattutto in Toscana, il Comandante Fasano ha guidato negli ultimi due anni, prima di essere destinato a Cosenza, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone. L’incontro tra il Sindaco Franz Caruso e il nuovo Comandante dei vigili del Fuoco si è svolto in un clima di particolare cordialità. Il Sindaco ha messo in evidenza il rapporto di grande rispetto istituzionale, di stima e amicizia che intercorre tra il Comune e i rappresentanti delle altre istituzioni.

“Abbiamo sempre lavorato bene e in un clima di mutua collaborazione istituzionale – ha sottolineato Franz Caruso – e sono certo che sarà così grazie anche al suo supporto e alla sua collaborazione”. Con il nuovo Comandante Fasano il Sindaco ha già stabilito un ottimo feeling che si è colto subito nel corso dell’incontro in Municipio. “I rapporti personali – ha detto ancora Franz Caruso -sono fondamentali per superare tutti i problemi. Alla base del mio agire quotidiano – ha ribadito il primo cittadino – ho inserito i tre valori che ispirano l’azione amministrativa: legalità, trasparenza e solidarietà”. A quest’ultimo proposito Franz Caruso ha ricordato che Cosenza è stata capitale del volontariato nel 2023. Roberto Fasano, nel ringraziare il primo cittadino per averlo ricevuto a Palazzo dei Bruzi, ha ricordato i settori nei quali l’attività dei Vigili del Fuoco va ad incidere maggiormente, quelli, cioè, della prevenzione e del pronto intervento. “Avremo modo di collaborare senz’altro”- ha detto, dando sin d’ora la sua disponibilità a risolvere ogni eventuale problematica che possa riguardare la ripresa delle attività del Teatro “Rendano” di Cosenza. “Sono tornato sul territorio d’origine per poterlo aiutare. E lo farò con piacere e soddisfazione”. Al termine dell’incontro il Sindaco ha consegnato al Comandante Fasano una medaglia con l’emblema della città.