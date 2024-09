Cosenza, si è insediato il nuovo comandante del vigili del fuoco Roberto Fasano

CATANZARO – “Dopo trent’anni di servizio ritorno nella mia provincia di nascita, questo è già un grande risultato, ma ritornare nella mia provincia è anche una sfida perché il territorio è grande. Questo mi pone degli obiettivi abbastanza ampi”. Lo ha detto Roberto Fasano, nuovo comandante dei Vigili del fuoco di Cosenza che subentra a Giampiero Rizzo che è stato promosso a dirigente superiore e andrà a ricoprire la carica di comandante dei vigili del fuoco a Messina. “L’incontro con le autorità – ha aggiunto Fasano – mi darà modo di conoscere ulteriormente il territorio, come lo farà il confronto con le persone che sono in servizio al comando provinciale dei vigili del fuoco. In questo modo potrò avere il quadro della situazione per poter attivare la mia azione di gestione e di regolamentazione”.

