Cosenza: il gruppo consiliare del PD “il processo Reset deve svolgersi al Tribunale Cosenza”

COSENZA – “Esprimano sorpresa e rammarico per il diniego della Presidenza del Tribunale di Cosenza avverso la legittima aspettativa degli avvocati del prestigioso Foro della nostra città, di celebrare i processi nel proprio Tribunale di Cosenza”. È quanto scrive in una nota il gruppo consiliare del PD al Comune di Cosenza.

“Tale battaglia di civiltà che gli avvocati penalisti stanno conducendo, è viepiù importante perché, se vinta, sanerebbe un peccato originale: vedere un importante processo com’è “Reset” svolgersi a Cosenza, dove ha sede il giudice naturale precostituito per legge e dettato costituzionale e non a Lamezia, dove una inutile aula bunker ha l’unica funzione di spettacolarizzazione del processo, grande sperpero di soldi pubblici e il terrorizzare turisti e viaggiatori in visita nella nostra bella e bistrattata Regione, i quali devono vedersi il cartello indicante questa cattedrale nel deserto, esposto a bella posta sotto quello indicante l’aeroporto di Lamezia”.

“Il Foro di Cosenza e il Tribunale cittadino hanno per storia, struttura, prestigio e alto valore sociale, il diritto sacrosanto di non essere defraudati della loro funzione. O è facile pensare che vi sia, e non possiamo crederlo, un disegno più o meno chiaro di defraudare la nostra città e l’area urbana che a essa fa riferimento, delle sue più importanti funzioni: dopo la métrotranvia , l’ospedale regionale, l’alta velocità ferroviaria adesso anche la funzione penale del Tribunale. Ci auguriamo, pertanto, un giusto ritorno sui passi della decisione e l’accoglimento della richiesta, da più parti caldeggiata, dei penalisti cosentini ai quali restiamo fermamente al fianco”.