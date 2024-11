Cosenza, domani il corteo silenzioso di ragazzi e ragazze contro la violenza di genere

- Advertisement -

COSENZA – La Fondazione Roberta Lanzino lunedì 25 novembre aprirà il corteo silenzioso dei ragazzi e delle ragazze contro la violenza di genere a Cosenza. Si partirà dal piazzale del Liceo Scorza alle 11.30. L’iniziativa sarà preceduta da un incontro in cui saranno premiati i vincitori della XIX Borsa di studio “Roberta Lanzino”

La Fondazione Roberta Lanzino e la sua presidente Matilde Lanzino apriranno il corteo silenzioso dei ragazzi e delle ragazze che insieme attraverseranno la città per “gridare” in silenzio e compostamente, il loro NO alla violenza di genere. Si partirà alle 11.30 dal Piazzale del liceo Scorza. Il corteo sarà preceduto da un incontro sul tema “Dalla Costituzione alla parità” in programma alle ore 9.00 nell’Aula Magna del Liceo Scorza. Previsti i saluti della dirigente scolastica Rosanna Rizzo e di Matilde Lanzino, presidente della Fondazione Roberta Lanzino, seguirà la relazione della costituzionalista Unical Donatella Loprieno, le conclusioni affidate a Giovanna Infusino, formatrice Fondazione Roberta Lanzino. I lavori saranno coordinati da Rosalba Baldino – Caporedattrice Tg Ten.

Nel corso della manifestazione saranno presentati e messi a disposizione per la visione comune, gli elaborati realizzati, in forme espressive varie, dalle e dagli studenti che hanno risposto al bando di questa XIX edizione della Borsa di Studio “Roberta Lanzino” e saranno premiati i vincitori. “Da anni lavoriamo nelle scuole per sensibilizzare e far riflettere i ragazzi sulla violenza di genere – afferma Matilde Lanzino- Presidente della Fondazione “Roberta Lanzino”- e questo perché la prevenzione deve partire dalle scuole.” “ La Borsa di Studio – ricorda infine Matilde Lanzino- promuove attraverso un cammino di conoscenza, stimoli finalizzati alla formazione di uomini e donne capaci di accogliere, con spirito i reale condivisione, il tema della parità e delle pari opportunità”. “Quest’anno – conclude la presidente della Fondazione Roberta Lanzino-abbiamo voluto avvicinare gli e le adolescenti ad una lettura di senso di quegli articoli della Costituzione che rappresentano i capisaldi di una filosofia che ha condotto alla parità”