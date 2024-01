Cosenza, docente aggredita in classe da una mamma «ho presentato denuncia, siamo impauriti»

COSENZA – Aggredita a scuola dalla mamma di un alunno. La denuncia arriva da una docente di una scuola del centro storico di Cosenza, che ha presentato una formale querela anche ai carabinieri della caserma Grippo. La docente ci ha raccontato l’episodio, avvenuto giorno 21 dicembre, nella stessa scuola dove si è consumata tempo fa un’altra aggressione ai danni di un altro docente.

“Quest’aggressione è avvenuta in classe e in presenza dei bambini, è un episodio che ci ha lasciato davvero molto scossi”, racconta la prof alla nostra redazione. “La classe partecipa ormai da tempo al ‘progetto della frutta’ che prevede, per due giorni a settimana (martedì e giovedì) il consumo di una merenda esclusivamente composta da: frutta, frutta secca, verdura o yogurt. Quel giorno un alunno porta un panino e viene invitato a non consumarlo, per rispetto ai suoi compagni e di recarsi presso il frigorifero del personale scolastico e prendere un frutto. Tutto ciò è ormai una consuetudine data dal fatto che il progetto è consolidato negli anni. Non è neanche necessario ricordarlo. I bambini sanno come comportarsi, chiedono il permesso di uscire e si recano al frigorifero senza bisogno di essere guidati”.

Poco dopo la merenda, la mamma preleva il bambino da scuola per poi tornare subito dopo nell’istituto per chiedere di parlare con una maestra. La signora è alterata e, secondo quanto riporta la docente, inizia a “rimproverare le maestre perché hanno lasciato a digiuno il bambino. Viene spiegato alla donna che durante i giorni della frutta non è possibile consumare altro pasto e che non si può gridare nei corridoi”. A quel punto le maestre tentano di rientrare in classe quando “la donna spalanca la porta dell’aula, entra in classe e di fronte ai bambini, mi si avvicina minacciosa e urla: ‘Tu non sai chi sono io. Se ti permetti un’altra volta a non far mangiare mio figlio ti faccio il c*lo tanto'”.

Appena la signora va via, la maestra aggredita verbalmente inizia a non sentirsi bene. Dell’episodio vengono informati nell’immediato preside e vicepreside della scuola. “Sono rimasta traumatizzata da quell’episodio. Noi docenti siamo impauriti – precisa la maestra – così abbiamo applicato il regolamento d’istituto per cui i genitori, prima di entrare in aula, devono essere bloccati dai collaboratori in segretaria. Quel giorno, però, la collaboratrice, mi ha riferito che non è riuscita a fermare la mamma, ma solo a rincorrerla nei corridoi, precedendola, per poi riuscire ad aprire per prima lei la porta della classe. Dopo l’aggressione, gli alunni erano fortemente scossi e in lacrime avevano preparato disegni e letterine. Per ristabilire un clima di normalità, le colleghe hanno proseguito le attività attinenti lo spettacolo di Natale previsto per il giorno dopo”.

Un docente su due reclama norme più severe che lo tutelino

Un episodio che sconcerta e che getta nuovamente luce sulla sicurezza degli insegnanti nelle scuole. Si pensi che un docente su due reclama norme più severe che lo tutelino dalle sempre più frequenti aggressioni da parte dei genitori: da un sondaggio della Tecnica della Scuola risulta che il 90% dei docenti vorrebbe regole ancora più severe.