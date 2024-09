Cosenza, disinfestazione straordinaria contro la zanzara egiziana: ecco cosa c’è da sapere

COSENZA – In tutto il territorio comunale di Cosenza e nelle frazioni, nei prossimi giorni, 24,25 e 26 settembre entreranno in azione diverse squadre per effettuare un intervento di disinfestazione straordinaria contro la zanzara egiziana che rappresentano un rischio per la salute delle persone in ogni contesto, da quello turistico e della ricettività a quello degli allevamenti, a quello alimentare. L’annuncio arriva dall’assessore alla manutenzione della città dei Bruzi Francesco De Cicco insieme ovviamente al primo cittadino Franz Caruso, al settore ambiente il dirigente Raimondo e all’assessore Sconosciuto pronti a prevenire la proliferazione degli insetti alati.

L’operazione straordinaria di disinfestazione nel territorio comunale sarà effettuato utilizzando prodotti regolarmente registrati e approvati dal Ministero della Salute, il 24, 25 e 26 settembre dalle ore 23 in poi. Si consiglia ai residenti di mantenere le finestre chiuse di non lasciare all’aperto alimenti, vestiti, animali domestici uccelli, ecc., e di evitare di rimanere all’esterno durante il servizio.