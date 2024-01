Cosenza, crolla il controsoffitto della scuola di via Giulia: sopralluogo del sindaco

COSENZA – Crolla il controsoffitto di una delle aule della scuola di via Giulia a Cosenza, a causa del maltempo di questi giorni. Fortunatamente, al momento dell’incidente – verificatosi durante la notte – la struttura non era occupata dagli studenti, evitando così potenziali conseguenze drammatiche. Il medesimo episodio, a distanza di meno di un anno, era avvenuto nella stessa scuola: a marzo 2023, il violento nubifragio che si era abbattuto su Cosenza aveva divelto il tetto esterno. Il Comune era intervenuto, provvedendo a ristrutturare la copertura.

Danneggiamenti che destano sconcerto e sollevano domande sulla manutenzione nelle scuole. L’istituto scolastico ospita sia le classi materne che quelle primarie. Secondo quanto si apprende, si è otturata una grondaia e una canaletta facendo sì che l’acqua si infiltrasse nel cartongesso che è crollato in una delle aule dell’asilo.

“I lavori per ripristinare i danni partiranno in questi giorni” – assicurano il sindaco di Cosenza Franz Caruso e l’assessore Francesco De Cicco, che hanno effettuato un sopralluogo per constatare l’entità dei danni. Sul posto anche i vigili del fuoco che effettuato le dovute verifiche.