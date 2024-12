Cosenza: con l’obbligo di dimora a Casali del Manco, fermato a piazza Zumbini. Arrestato dai carabinieri

- Advertisement -

COSENZA – Il personale della sezione Radiomobile dei carabinieri di Cosenza, nel primo pomeriggio di ieri, durante il servizio di pattuglia ha notato un giovane e lo ha riconosciuto immediatamente come soggetto pregiudicato. Inoltre il soggetto è sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di dimora nel Comune di Casali del Manco.

Il giovane è stato fermato in piazza Zumbini ed avrebbe cercato di eludere il controllo della pattuglia. Fermato è stato portato in caserma ed il magistrato di turno ha disposto l’arresto e la traduzione ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Oggi dopo la convalida, il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di processo.