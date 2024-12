Cosenza, commissione consiliare Welfare approva il regolamento del Tavolo Tecnico per le Disabilità

- Advertisement -

COSENZA – La Commissione consiliare Welfare del Comune di Cosenza, presieduta dal Consigliere Giuseppe Ciacco, ha approvato all’unanimità, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il regolamento del Tavolo Tecnico per le Disabilità. Un passo importante, che unisce valore simbolico e impegno concreto verso una città più inclusiva ed una maggiore cooperazione sociale.

L’approvazione, avvenuta proprio oggi, rappresenta un esempio tangibile di come le istituzioni possano lavorare in sinergia per rispondere ai bisogni della comunità. Grazie a un dialogo costruttivo e proficuo, maggioranza e opposizione hanno collaborato per perfezionare un regolamento fondamentale, garantendo la partecipazione attiva delle associazioni, delle famiglie e degli esperti al processo decisionale sulle politiche relative alla disabilità.

Il Tavolo Tecnico per le Disabilità

Spone come un luogo di ascolto e progettazione condivisa, ma soprattutto, come un organo consultivo e operativo strategico, volto a promuovere l’adozione di misure concrete per abbattere le barriere architettoniche, culturali e sociali, migliorando la qualità della vita delle persone con disabilità nel territorio comunale.

“Non poteva esserci giornata migliore per questa approvazione unanime” – ha dichiarato il Presidente della Commissione Welfare, Giuseppe Ciacco. “Oggi celebriamo un risultato che dimostra come, mettendo da parte le divisioni politiche, possiamo fare passi avanti importanti verso una società più giusta e orientata alla coesione sociale.” Un plauso è stato rivolto anche alle associazioni del territorio, che con il loro contributo e le loro proposte hanno arricchito il dibattito, fornendo spunti preziosi per una regolamentazione efficace e rispettosa delle esigenze reali.

Il Presidente Ciacco ha, inoltre, commentato: “l’adozione del regolamento del Tavolo Tecnico per le Disabilità in una giornata così significativa non è solo una coincidenza, ma un impegno che rafforza la nostra volontà di essere un Comune attento ai bisogni di tutti i cittadini. È il segno che, insieme, possiamo costruire una Cosenza più inclusiva e partecipata, dove nessuno venga lasciato indietro”.

Con questa approvazione, il Comune di Cosenza si impegna a rendere operativa la nuova struttura tecnica, che avrà il compito di monitorare, proporre e supportare politiche e interventi mirati. La volontà unanime espressa oggi rappresenta un forte messaggio di unità e speranza per un futuro più solidale e accogliente. Il Presidente della commissione Giuseppe Ciacco ha, infine, ringraziato in modo particolare i consiglieri comunali Francesco Alimena e Bianca Rende, che insieme a lui hanno proposto l’istituzione del tavolo tecnico, così come l’Assessore al welfare, Veronica Buffone, per il necessario e meritorio supporto e sostegno.